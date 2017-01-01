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Жертвами наезда в Торонто стали девять человек

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Канадские власти информировали, что предстоит длительное расследование и пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.
На месте инцидента в Торонто
На месте инцидента в Торонто

Заместитель шефа городской полиции Торонто Питер Юэн сообщил, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в столице Канады погибли девять человек, передает РИА Новости.

Отмечается, что еще 16 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл, со своей стороны, отметил, что пока рано говорить о том, был ли наезд на пешеходов спланированной террористической атакой.

Он также обратил внимание на то, что инцидент произошел в заключительный день министерской встречи G7 в Торонто, однако нет информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Водитель микроавтобуса арестован. Во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом. По неподтвержденным данным, это канадец курдского происхождения.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами наезда в Торонто стали девять человек

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в канадской столице. Ранее сообщалось о пяти погибших.

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Теги: Канада, фото, жертвы, грузовик, Торонто
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Источник: korrespondent.net

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