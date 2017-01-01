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Россия до 2021 года останется без авианосца

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Единственный в России тяжелый авианесущий крейсер будут ремонтировать до 2020 года, а в 2021 его испытают и вернут военно-морскому флоту.
Российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов

Российский авианосец Адмирал Кузнецов вернется в состав ВМФ РФ после ремонта в 2021 году. Об этом 23 апреля в эфире радиостанции Эхо Москвы заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет Интерфакс.

"Мы работу (по ремонту Адмирала Кузнецова - ред.) уже начали. Мы рассчитываем закончить всю нашу работу к концу 2020 года, в первом полугодии 2021 провести испытания и, соответственно, передать корабль флоту уже в боеспособном состоянии", - отметил Рахманов.

Он отметил, что ОСК не может разглашать объем запланированных работ по ремонту авианосца в рамках обязательств по контракту, однако подчеркнул, что новый такой корабль "строить дольше и дороже".

Ранее источник сообщил агентству, что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация подписали госконтракт на ремонт Адмирала Кузнецова.

Напомним, в марте 2017 года стало изестно, что единственный  российский авианесущий крейсер направится на ремонт после завершения оценки технического состояния. 

Отметим, за два месяца участия в боевых действиях у берегов Сирии в 2016 году Адмирал Кузнецов потерял два самолета.

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Теги: Россия, ремонт, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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