Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США

Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.



"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", - отмечается в заявлении Макграта.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD