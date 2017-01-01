Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США
По данным СМИ, у 41-го американского президента обнаружили заражение крови из-за инфекции и сейчас он находится в палате интенсивной терапии.
Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.
"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", - отмечается в заявлении Макграта.
Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD— Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.
Напомним, 93-летний Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах.
На прошлой неделе скончалась его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
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