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Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США

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По данным СМИ, у 41-го американского президента обнаружили заражение крови из-за инфекции и сейчас он находится в палате интенсивной терапии.
Джордж Буш-старший
Джордж Буш-старший

Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.

"Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", - отмечается в заявлении Макграта.

Напомним, 93-летний Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. 

На прошлой неделе скончалась его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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Теги: США, Джордж Буш, кровь, госпитализация, заражение
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Источник: korrespondent.net

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