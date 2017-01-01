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G7 готова ужесточить меры против РФ из-за Украины

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Страны Большой семерки анонсировали возможное продление экономических санкций и введение новых мер в отношении России в связи с ее действиями на Донбассе.
Флаги стран G7
Флаги стран G7
Getty Images

Страны G7 могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины, говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД Большой семерки в канадском Торонто.

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", - говорится в коммюнике.

Большая семерка также обвинила Россию в дестабилизации ситуации в мире и вмешательстве в демократические системы других стран.

Вместе с тем, министры стран G7 считают, что следует взаимодействовать с РФ по таким вопросам, как "глобальные проблемы и региональные кризисы" при условии, что Москва будет выполнять международные обязательства.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы.

G7 поддержали Киев по миротворцам на Донбассе

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Теги: донбасс, санкции, ситуация на востоке Украины, большая семерка, санкции против России, G7
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Источник: Интерфакс

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