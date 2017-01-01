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Страны Большой семерки поддержали удар по Сирии

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G7 поддержала "ограниченный и необходимый" ответ Вашингтона, Лондона и Парижа на применение химического оружия сирийским режимом в городе Дума.
Разрушенное здание Научно-исследовательского центра в Барзе после авиаудара США и союзников
Разрушенное здание Научно-исследовательского центра в Барзе после авиаудара США и союзников

Министры иностранных дел стран Большой семерки поддержали недавний удар США, Великобритании и Франции по Сирии, обвинив Дамаск в применении химического оружия.

"Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа путем ослабления способности режима (президента Сирии Башара) Асада применять химическое оружие и сдерживать любое его применение в будущем, о чем свидетельствуют их действия, предпринятые 13 апреля", - говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

Отмечается, что ответ Дамаску "был ограниченным, соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия".

Как сообщал Корреспондент.net, западные страны обвинили власти Сирии и РФ в применении химоружия в Думе. По данным ВОЗ в городе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку.

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Теги: США, Британия, Франция, Сирия, большая семерка, G7, авиаудары по Сирии
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Источник: РИА Новости

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