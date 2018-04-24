G7 на стороне Британии по делу Скрипаля

Большая семерка согласилась с позицией Лондона, что за атакой в Солсбери стоит Россия и правдоподобных альтернативных объяснений нет.

Место в Солсбери, где обнаружили Скрипаля и его дочь

Страны Большой семерки поддержали британскую позицию по отравлению в Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по Новичку. Об этом говорится в итоговом заявлении глав МИД G7 после встречи в Торонто.

"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее незаявленной программы Новичок в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении.

Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит РФ и призвали Москву ответить на вопросы по инциденту.

"Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", - подчеркнули министры стран Большой семерки.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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