США хотят отговорить Турцию покупать С-400 у России - National Interest

В американском Министерстве обороны намерено занижают эффективность российских средств ПВО, чтобы убедить Анкару не покупать зенитные ракетные комплексы у Москвы.

Сотрудники Пентагона ставят под сомнение эффективность российских средств ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest.

Издание приводит слова американских военных чиновников, которые утверждают, что сирийские средства ПВО российского производства не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела четырнадцатого апреля.

Кроме того, сотрудники минобороны США указали на то, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии.

Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты – США

Однако, как отмечает журнал, заявления Пентагона о неэффективности С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и готов предложить Турции их альтернативу.