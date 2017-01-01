Число жертв наезда на пешеходов в Торонто выросло до десяти

Еще 15 человек пострадали. Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии.

В результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли десять человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил шеф полиции Торонто Марк Сандерс. Ранее было известно о девяти погибших.

Наезд фургона на пешеходов в Торонто мог быть терактом, но следствие сейчас рассматривает все версии.

"Мы ничего не исключаем, но на основе того, что у нас сейчас есть, пока рано делать выводы. Расследование продолжается. Мы пытаемся выяснить мотивы", – заявил Сандерс, отвечая на вопрос о возможности теракта. При этом шеф полиции отметил, что "эта акция выглядит заблаговременно подготовленной".

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Сандерс также сообщил, что с задержанным водителем, которым оказался 25-летний житель Ричмонда Алек Минассиан, сейчас работают следователи, но отказался сообщать какие-либо подробности.

Напомним, 23 апреля фургон совершил наезд на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто.