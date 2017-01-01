В Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы
Самолет разбился неподалеку города Сфакс рядом с авиабазой, погибли, по меньше мере, два человека.
В результате крушения военного самолета на востоке Туниса, погибли по меньшей мере два человека. Инцидент произошел неподалеку города Сфакс рядом с авиабазой, сообщает Reuters.
Как отмечается, учебное воздушное судно совершало тренировочный полет.
На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.
Недавно в России вблизи населенного пункта Кайбалы в Хакасии разбился легкомоторный самолет - два человека на его борту погибли.
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