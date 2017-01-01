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В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде

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В результате инцидента погибли четыре человека. Также несколько граждан получили ранения.
В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде
© twitter.com/MNPDNashville
Фото 1/7
  • Инцидент произошел возле кафе сети Waffle House
  • Полиция нашла орудие преступления
  • Несколько людей были ранены
  • Мужчину объявили в розыск
  • Полиция задержала преступника
  • Преступник отказался давать показания следователям
  • Врачи проверят психическое состояние мужчины
В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде
Инцидент произошел возле кафе сети Waffle House
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В городе Нэшвилл, штат Теннесси, США, полиция задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который 22 апреля в обнаженном виде застрелил трех человек возле кафе сети Waffle House, несколько человек тогда также получили ранения, позже количество убитых возросло до 4. 

Об этом местная полиция сообщила в Twitter, передает Громадське.

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“Трэвис Рейнкинг был только что задержан в лесной местности у бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk“, - говорится в сообщении. 

Задержанный преступник отказался давать показания следователям. Полиция пытается выяснить, что послужило мотивом для того, что мужчина устроил стрельбу. 

Ранее полиция объявила американца в розыск.

Как сообщалось 16 апреля, ведущие BBC провели эфир нагишом.

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Теги: стрельба, голый, США
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