В результате инцидента погибли четыре человека. Также несколько граждан получили ранения.

В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде

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В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде

В городе Нэшвилл, штат Теннесси, США, полиция задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который 22 апреля в обнаженном виде застрелил трех человек возле кафе сети Waffle House, несколько человек тогда также получили ранения, позже количество убитых возросло до 4.

Об этом местная полиция сообщила в Twitter, передает Громадське.

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“Трэвис Рейнкинг был только что задержан в лесной местности у бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk“, - говорится в сообщении.

Задержанный преступник отказался давать показания следователям. Полиция пытается выяснить, что послужило мотивом для того, что мужчина устроил стрельбу.

Ранее полиция объявила американца в розыск.

Как сообщалось 16 апреля, ведущие BBC провели эфир нагишом.