В США задержали мужчину, устроившего стрельбу в голом виде
В городе Нэшвилл, штат Теннесси, США, полиция задержала 29-летнего Трэвиса Рейнкинга, который 22 апреля в обнаженном виде застрелил трех человек возле кафе сети Waffle House, несколько человек тогда также получили ранения, позже количество убитых возросло до 4.
Об этом местная полиция сообщила в Twitter, передает Громадське.
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“Трэвис Рейнкинг был только что задержан в лесной местности у бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk“, - говорится в сообщении.
Задержанный преступник отказался давать показания следователям. Полиция пытается выяснить, что послужило мотивом для того, что мужчина устроил стрельбу.
Ранее полиция объявила американца в розыск.
Как сообщалось 16 апреля, ведущие BBC провели эфир нагишом.