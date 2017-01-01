Переключиться на мобильную версию

В Китае погиб мужчина, выпав из аттракциона

Комментариев: 0
Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал.
Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу
Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу

В популярном парке аттракционов Xihu Park в китайской провинции Хэнань мужчина погиб, выпав из аттракциона. “Погибший, которому было 23 года, выпал из аттракциона, вращающегося на 360 градусов, из-за того, что внезапно отстегнулись ремни безопасности“, - сообщает Daily Mail..

Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал.

Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу. После инцидента аттракцион закрыли. Начато уголовное расследование.

Ранее россиянин с сыном спрятались в ТЦ и гуляли ночью на аттракционах. На видео папа и сын прыгают на батутах, катаются на машинках - бесплатно и без очередей.
 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Китай, аттракционы, аттракцион, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь