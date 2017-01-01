В Китае погиб мужчина, выпав из аттракциона

Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал.

Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу

В популярном парке аттракционов Xihu Park в китайской провинции Хэнань мужчина погиб, выпав из аттракциона. “Погибший, которому было 23 года, выпал из аттракциона, вращающегося на 360 градусов, из-за того, что внезапно отстегнулись ремни безопасности“, - сообщает Daily Mail..

Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал.

Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу. После инцидента аттракцион закрыли. Начато уголовное расследование.

Ранее россиянин с сыном спрятались в ТЦ и гуляли ночью на аттракционах. На видео папа и сын прыгают на батутах, катаются на машинках - бесплатно и без очередей.

