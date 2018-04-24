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В РФ введут штрафы для компаний, соблюдающих санкции США

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Данный вопрос сейчас обсуждает Госдума.
В РФ обсуждают наказание для компаний, соблюдающих санкции США
В РФ обсуждают наказание для компаний, соблюдающих санкции США
depositphotos.com

Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев рассказал, что для компаний, соблюдающих антироссийские санкции США и других стран, помимо уголовного наказания могут ввести административные штрафы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на российский Интерфакс.

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Исаев задался вопросом, как можно наказать компании за выполнение санкций, если для граждан в отношении граждан можно ввести уголовную ответственность. Поэтому для тех предприятий, которые “слушаются“ американских санкций, планируется установить достаточно высокие штрафы. Политик заявил, этот вопрос сейчас обсуждается в нижней палате парламента.

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Напомним, санкции против путинских олигархов были введены в США 6 апреля. Под санкции попали российские бизнесмены, министры, председатель правления Газпромбанка и глава Газпрома. 

Также напомним, что  министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Минфина США Стивен Мнучин обсудили санкционную тематику на встрече в Вашингтоне 20 апреля.

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Теги: Россия, США, санкции, штрафы
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