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Отравление Скрипаля: военные очищают Солсбери от следов Новичка

Комментариев: 2
Военные возьмут образцы почвы, дерна и брусчатки, проведут их анализ, очистку территории, а затем повторные тесты. Всего операция по деконтаминации может занять несколько месяцев.
Военные приступили к очистке Солсбери от следов яда Новичок
Военные приступили к очистке Солсбери от следов яда Новичок
Getty Images

В британский город Солсбери прибыли три военных грузовика для очистки мест от нервно-паралитического яда Новичок, которым были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Sky News.

Отмечается, что солдаты выгрузили два больших металлических контейнера и небольшой экскаватор возле торгового центра Maltings, где были обнаружены Скрипали.

Будет проведена химическая очистка девяти точек, где находились отец и дочь незадолго до того, как потеряли сознание. Помимо скамейки, на которой их нашли, деконтаминация будет проведена в двух отделениях больницы, в полицейском участке, ресторане Zizzi's, где обедали Скрипали в день отравления, а также в гараже, в котором находился их автомобиль, и в доме сержанта Ника Бейли, госпитализированного после инцидента.

Дом Скрипаля, а также паб The Mill, в который он с дочерью заходил после обеда в ресторане, пока считаются возможными местами преступления и будут очищены от следов отравляющего вещества в последнюю очередь.

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Операция по деконтаминации может занять несколько месяцев. Военные возьмут образцы почвы, дерна и брусчатки, проведут их анализ, очистку территории, а затем повторные тесты. Контролировать процесс будет министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Теги: Британия, военные, яд, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Комментариев (2)
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SERGEY    24.04.2018, 10:22
Оценка:  0
SERGEY
а что разве опасно на улице . ведь пострадавших вылечили.
vysnovok    24.04.2018, 10:24
Оценка:  0
vysnovok
Опасаются, что не все улики уничтожены.
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