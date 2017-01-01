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В Польше 140 спасателей тушили склад с химикатами

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От пожара сгорели более десяти расположенных вблизи автомобилей. Ожоги получил один из спасателей.

В городе Живец на юге Польши горел склад с химикатами площадью 600 квадратных метров. Тушение пожара, возникшего около 22.00 (по киевскому времени) в понедельник, продолжалось всю ночь, информирует tvn24.

"Угрозы для местных жителей нет, эвакуация не проводилась. Другим промышленным объектам, которые расположены рядом, также ничего не угрожает", - заявил представитель пожарной службы в Марек Тетляк.

На месте пожара работало около 140 спасателей.

По информации радио RMF.FM, от пожара сгорели более 10 расположенных вблизи автомобилей. Во время пожаротушения легкие ранения получил один из спасателей.

Причину возгорания пока не установлены.

Напомним, в Черкассах 23 апреля в 15:55 возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков.

 

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Теги: Польша, пожар, склад, складской комплекс, Химикаты
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Источник: korrespondent.net

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