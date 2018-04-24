Американку оштрафовали на $500 из-за бесплатного яблока

В таможенной службе США заявили, что все сельскохозяйственные товары подлежат декларированию.

В США женщину оштрафовала таможенная служба за бесплатное яблоко, которое она получила в самолете.

Пограничники выписали женщине штраф в размере 500 долларов после того, как обнаружили яблоко в ее сумке при осмотре, передает ВВС.

Женщина возвращалась из Парижа и оставила фрукт для дальнейшего рейса в Денвер. Яблоко было найдено пограничниками во время выборочного обыска после того, как ее первый самолет приземлился в Миннеаполисе.

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В таможенной службе США заявили, что все сельскохозяйственные товары подлежат декларированию.

По словам женщины, яблоки на борту раздавали в полиэтиленовых пакетах авиакомпании и она не вынимала его из упаковки, поместив в багаж.

Таможеннику она объяснила, что получила яблоко от авиакомпании и спросила, должна ли она его выбросить или съесть, однако ей выписали штраф.

Женщина заявила, что намерена обжаловать штаф в суде.

Напомним, 13 апреля фискальная служба оштрафовала харьковского блогера на 1,76 млн гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без оплаты таможенных платежей и проведения его таможенного оформления.