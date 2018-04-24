В России адвокат-наркоман съел материалы дела

Адвокат оштрафован на 800 долларов и направлен на лечение от наркотической зависимости.

В Кунцевском суде Москвы защитник оштрафован на 50 тысяч рублей (более 800 долларов) за то, что съел материалы дела. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Галкину. Помимо того, адвокат по имени Максим Бушин направлен на лечение от наркомании, передает издание.

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В приговоре сказано, что Бушин в декабре 2017 года пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей подзащитной, а потом съел чек алкотестера и протокол направления на медосвидетельствование.

“Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Также суд возложил на него обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию“, — рассказала пресс-секретарь суда.

Также она добавила, что адвокат полностью признал свою вину. Приговор пока не обжаловался, но и не вступил в законную силу.

Напомним в 2011 году американка вернула себе 400 долларов не в лучшем виде после того, как их съела ее собака.



