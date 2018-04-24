В ПАСЕ утверждают, что их хотели подкупить проститутками

По словам европарламентариев, азербайджанская сторона делала "подарки" среди которых были черная икра и элитные ковры, билеты на концерты или конное шоу, неделя в пятизвездочном отеле.

Депутаты и сотрудники Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что их пытались подкупить проститутками со стороны Азербайджана.

Об этом пишет Европейская правда в своей статье касательно коррупционной схемы в ПАСЕ.

Представитель Люксембурга Иов Крахтен, который работал над докладом об ограничении деятельности НПО в Европе, рассказал, как к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые пояснили, что “в Азербайджане есть черная икра и девушки“, однако он отказался.

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Швейцарский представитель Дик Марти заявил, что во время официального визита в Баку к нему в номер ночью пришли две полураздетые девушки с шампанским. Он добавил, что не открыл им дверь.

Представитель секретариата Венецианской комиссии также рассказал, что в Баку в его гостиничного номера пришла женщина с предложением интимного характера. Представитель утверждает, что также ей отказал.

Ряд депутатов ПАСЕ подтвердили, что получали различные подарки от Азербайджана. Они объяснили, что не всегда легко отказаться от таких подарков, потому что это будет плохо воспринято.

По их словам, традиционные подарки азербайджанской стороны: билет бизнес-класса, неделя в пятизвездочном отеле, билеты на концерты или конное шоу, черная икра и элитные ковры.

Напомним, 23 апреля в ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана. Позднее, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение, что деятельность членов ПАСЕ, которые подозреваются в коррупции, будет приостановлена.