На РосТВ выдали съемки фильма за инсценировку химатаки в Сирии

Российские федеральные каналы использовали фотографии со съемок фильма 2016 года.

Россия 1 и Первый канал запустили очередные фейки globaltimes.cn

В России федеральный Первый канал, который принадлежит государству, использовал фотографии съемок художественного фильма 2016 года как “доказательства“ инсценировки Западом химической атаки в сирийском городе Дума.

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На Первом канале и Россия 1 использовали фотографии со съемок картины сирийского режиссера Хумама Хусари, который посвятил фильм предыдущей химатаке в 2013 году, передает TJournal.

В эфире Первого канала ведущая заявила, что то западные политики и пресса якобы игнорируют “очевидные доказательства“ того, что никакой атаки в Думе не было, демонстрируя кадры со съемок с другими снимками из Сирии.

Подобное было показано в выпуске Вестей недели с Дмитрием Киселевым. В репортаже содержатся заявления Фареса Муххамада Майяса, которого представили участником съемочной группы, снимавшей “инсценировку“.

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Напомним, 20 апреля официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются “зачистить“ место использования химического оружия в Сирии.

Ранее, 18 апреля, в МИД Франции сообщили, что доказательства химической атаки в городе Дума могли исчезнуть, поскольку все эти дни Россия и Сирия не пускали на место инспекторов Организации по запрещению химического оружия.