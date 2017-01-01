В Китае упавшая с высоты собака нокаутировала женщину

Пострадавшая госпитализирована, собака цела и невредима.

Женщина пострадала от упавшей ей на голову собаки скриншот из видео

В Китае белая собака некрупной породы упала с высоты и нокаутировала местную жительницу. Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Daily Mail.

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Странное происшествие случилось в городе Гуанчжоу, столице южной провинции Гуандун. Видеозаписи с камер наружного наблюдени зафиксировали, как две женщины, одна из которых была с ребенком на руках, подходят к входу здания. Вдруг на вторую женщину с высоты падает собака, и та теряет сознание. Животное, судя по всему, не пострадало – ее падение было смягчено пострадавшей. Собака вскочила, как ни в чем не бывало, и убежала с места происшествия.

Женщину прибило собакой 0:00 / 00:45

Пострадавшая госпитализирована – у нее травмирована шея и диагностировано сотрясение мозга.

Полиция Гуанчжоу разыскивает хозяина “летучей собаки“, чтобы узнать детали случившегося.

Напомним, в России выброшенный с 9 этажа кот сделал огромную вмятину на Infiniti местного жителя. Животное уцелело и тоже убежало с места происшествия.