Кадыров сравнил нынешнюю Сирию с Чечней 90-х годов

Глава Чечни считает, что "третьи лица" развязали войну против России, и вскоре РФ может принять силовые меры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию. Он сравнил события в Сирии с тем, что происходило в Чечне в 1990-х годах.

Кадыров считает, что третьи силы снова придумали войну против РФ, и если все продолжится в том же духе, Москве придется принимать меры. Об этом Рамзан Кадыров рассказал одному из российских телеканалов, сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили его, что он думает о текущей ситуации в Сирии. Рамзан заявил, что сейчас есть игроки которые начали “показывать свои мускулы и зубы“.

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“Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию“, — сказал Кадыров.

По мнению главы Чечни, мир не может существовать без РФ, и то, что происходит в САР представляет собой угрозу мировому сообществу.

"Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии", — сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что мир не может существовать без России, и складывающаяся в Сирии ситуация грозит мировому сообществу. “Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики“, — сказал Кадыров. И что в ответ на действия в Сирийской Республике России придется принять силовые меры.

По мнению главы Чечни, важно говорить правду о том, что “опасность существует от западных государств“, которые “ведут политику против России“ и хотят, чтобы РФ “играла под их дудку“. “Если мы хотим быть независимым суверенным государством, мы должны отстаивать свои позиции, говорить хотя бы как есть. А если надо, всем нам объединиться вокруг одного лидера и защищать нашу страну и наши позиции“, — отметил Кадыров.

Напомним, во вторник, 24 апреля, стало известно, что страны Большой семерки поддержали удар по Сирии. G7 поддержала “ограниченный и необходимый“ ответ Вашингтона, Лондона и Парижа на применение химического оружия сирийским режимом в городе Дума.