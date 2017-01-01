При землетрясении в Турции пострадали 39 человек

Из общего числа пострадавших 35 госпитализированы, тяжелых пациентов и жертв, по предварительным данным, нет.

Число пострадавших в результате землетрясения в юго-восточной турецкой провинции Адыяман возросло до 39 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Ахмент Демирджан, сообщает агентство Anadolu.

"39 человек пострадали от землетрясения, 35 госпитализированы для предоставления медицинской помощи. Тяжелых пациентов нет", - сказал он.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на 24 апреля в юго-восточной турецкой провинции Адыяман. В результате землетрясения были разрушены несколько домов.

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