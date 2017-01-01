Правозащитники просят крупнейшие интернет-ресурсы помочь Telegram

Правозащитные организации из 13 стран мира осудили блокировку Telegram и атаку на интернет в России. Они написали открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple.

Правозащитники из 13 стран мира написали открытое письмо об осуждении блокировки Telegram в РФ Корреспондент.net

Более десяти российских и зарубежных правозащитных организаций обратились с открытым письмом к руководству Google, Apple, Amazon и Microsoft в защиту мессенджера Telegram. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил руководитель международной группы Агора Павел Чиков, пишет Интерфакс.

В письме 13 правозащитных организаций из РФ, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР осуждают атаку на интернет в России и просят не содействовать в этом российским властям.

По словам правозащитников, право на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений должно быть строго защищено, поскольку они лежат в основе основополагающих ценностей свободных и справедливых обществ.

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории России, но сделать это оказалось довольно сложно. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам.

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