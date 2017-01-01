Кремль об Армении: Ассоциаций с Украиной нет

В Армении и Украине сложилась совершенно разная ситуация и прямых параллелей нет, считает Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков не видит схожести между событиями в Ереване и Киеве Пресс-служба президента России

Между последними протестами в Армении и событиями в Украине в 2014 году нельзя проводить параллели. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 24 апреля.

"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели", – сказал Песков во вторник журналистам, комментируя последние события в Армении.

"Сейчас я уже могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", – подчеркнул он.

Напомним, 23 апреля на фоне многодневных протестов подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля. Ранее он был президентом страны.

Действующий президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. Исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

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