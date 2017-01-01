В РФ пьяная полицейская устроила драку в магазине

Парочка нетрезвых сотрудников полиции пришли в магазин за алкоголем, зная, что после 22:00 спиртное не продают, однако надеялись, что обойти закон им помогут корочки.

Подполковник полиции в отставке Кирилл Шипко и его жена Ольга - сотрудница ОВД

На российской Кубани парочка полицейских устроила пьяную драку в супермаркете. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Life.

Отмечено, что инцидент произошел в одном из краснодарских супермаркетов в ночь на 11 апреля. На пороге появилась парочка нетрезвых покупателей - как утверждают местные паблики, сотрудников полиции. Они пришли в магазин за алкоголем, зная, что после 22:00 спиртное не продают, однако надеялись, что обойти закон им помогут корочки.

Получив отказ, разъяренные покупатели набросились на охранника с кулаками прямо в торговом зале, а продолжилась драка уже на улице. Все происходящее сняли камеры видеонаблюдения, а сотрудники супермаркета сняли момент, как женщина представлялась капитаном полиции и показывала удостоверение.

Отмечается, что скандалистами оказались подполковник полиции в отставке Кирилл Шипко, который сейчас возглавляет благотворительный фонд, и его жена Ольга - действующий сотрудник культурного центра краевой полиции. Эти данные уже проверяет региональное ГУ МВД России.

“Назначено проведение служебной проверки сотрудницы ОВД России по городу Краснодару. Если подтвердится информация о принадлежности этих лиц к органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители“, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в России попала на видео драка вооруженных женщин.