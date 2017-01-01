Кадыров прокомментировал блокировку Telegram

Решение о блокировании мессенджера принято "не по-российски", считает глава Чечни. Но поддерживает – "если нужно государству".

Если принято такое решение, то мы поддержим, сказал Кадыров Коммерсантъ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что решение о блокировке мессенджера Telegram было принято “не по-российски“. Свое заявление он сделал во вторник, 24 апреля, в эфире одного из телеканалов, сообщает ТАСС.

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Вместе с тем, Кадыров сообщил, что поддерживает решение Роскомнадзора, поскольку оно было принято в интересах государства.

“Я считаю, что нельзя так, это не по-российски. Это Запад так может играть, Европа, а мы должны быть более достойными. Но если принято такое решение, то мы поддержим. Значит, это нужно для нашего государства“, - сказал глава Чечни.

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Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России из-за отказа компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к блокировке.

Напомним, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что против закрытия мессенджера Telegram.