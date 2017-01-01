Для жителей Финляндии отменят безусловный доход от государства

Безработным финнам, которым в рамках эксперимента в течение двух лет выплачивали ежемесячную помощь в размере €560, больше не будут предоставлять этого безусловного дохода с января 2019 года.

Правительство Финляндии с января 2019 года собирается завершить проводимый в стране эксперимент по выплате гражданам безусловного дохода - фиксированной суммы, которую избранные для проекта финны получали независимо от трудоустройства. Об этом сообщает The Guardian.

По данным организаторов этой программы - представителей финского правительственного агентства по социальному обеспечению Kela, вместо безусловного дохода в Хельсинки решили изучать альтернативные схемы социального обеспечения.

Отмечено, что эксперимент проводится в стране с января 2017 года. В рамках этой программы ее организаторы случайно выбрали две тысячи безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет. Этим людям в рамках проекта о безусловном доходе ежемесячно выплачивалось пособие в €560, при этом к получателям не выдвигалось никаких требований по поиску работы. В случае, если участники программы все же трудоустроились, они продолжали получать от правительства указанную сумму.

Подобные меры, по мнению экспертов Kela, должны были стимулировать граждан на поиск заработка, а также повысить их мобильность на рынке труда, так как в период после увольнения и до устройства на новое место работы у людей должен был быть дополнительный доход. Для жизни в Финляндии этой суммы, как уверены в национальном агентстве по социальному обеспечению, недостаточно.

Однако теперь Государственный совет Финляндии отказался продолжать эту программу (для ее проведения представители Kela попросили в Хельсинки дополнительные €40-70 млн). Вместо этого в правительстве подготовили законопроект, который предусматривает пособия для безработных, зависящие от обучения, и тех, кто в течение трех месяцев отработал не менее 18 часов.

Как сообщается, сейчас в Хельсинки изучают альтернативные схемы социального обеспечения, в том числе введение универсальной кредитной системы, аналогичной той, которая внедряется в Великобритании и представляет собой выплату определенным категориям граждан пособий по социальному обеспечению.

Ранее сообщалось, что жители Швейцарии на референдуме отказались от введения безусловного базового дохода в стране.

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