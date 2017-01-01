В России вышел из строя второй за неделю спутник ГЛОНАСС – СМИ
Спутник ГЛОНАСС-М перестал передавать сигнал на Землю. Об этом во вторник, 24 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"Космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал", - сказал источник.
Отмечается, что это уже второй спутник за последнюю неделю вышел из строя.
Ранее сообщалось, что 19 апреля вышел из строя спутник ГЛОНАСС-М номер 734.
Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.
Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника ГЛОНАСС-М, на территории России - 18.
Ранее сообщалось, что Россия намерена летом запустить новый спутник взамен вышедшего из строя.
Напомним, в феврале Россия со второй попытки запустила ракету Союз.
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