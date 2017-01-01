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В России вышел из строя второй за неделю спутник ГЛОНАСС – СМИ

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Еще один спутник российской системы ГЛОНАСС вышел из строя. Это уже второй случай за последние пять дней. Замену спутнику, который сломался несколько дней назад, планировали выслать только летом.
Россия за неделю потеряла два спутника ГЛОНАСС
Россия за неделю потеряла два спутника ГЛОНАСС

Спутник ГЛОНАСС-М перестал передавать сигнал на Землю. Об этом во вторник, 24 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал", - сказал источник.

Отмечается, что это уже второй спутник за последнюю неделю вышел из строя.

Ранее сообщалось, что 19 апреля вышел из строя спутник ГЛОНАСС-М номер 734.

Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.

Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника ГЛОНАСС-М, на территории России - 18.

Ранее сообщалось, что Россия намерена летом запустить новый спутник взамен вышедшего из строя.

Напомним, в феврале Россия со второй попытки запустила ракету Союз.

 

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Теги: Россия, космос, спутник, ГЛОНАСС, поломка
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Источник: korrespondent.net

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