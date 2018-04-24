Мирный Майдан. Что произошло в Армении

Беспрерывный десятидневный митинг в Армении принес плоды - находившийся у власти десять лет премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку.

Армяне восстали против несменяемости власти, и единоличный правитель страны последних 10 лет пошел на попятную.

Пока в Армении празднуют, эксперты уверены, что серьезных изменений “бархатная революция” стране не принесет. Во всяком случае, смены внешнеполитического курса точно не будет, никуда Армения от России не денется.

Корреспондент.net собрал информацию о протестах в Армении.

С чего началось

Сержа Саргсяна был главой армянского государства 10 лет и больше не имел права избираться на пост президента. Но он придумал хитрость. После конституционной реформы, одобренной на референдуме в 2015 году, Армения стала парламентской республикой, премьер-министр получил широкие полномочия, а президент стал фигурой с представительскими функциями.

И вот Саргсян сложил с себя президентские полномочия, а 12 апреля правящая Республиканская партия Армении выдвинула его на должность премьер-министра. Оппозиция раскритиковала выдвижение Саргсяна, посчитав это попыткой удержать власть, начались протесты.

Но несмотря на протесты, 17 апреля армянский парламент выбрал Сержа Саргсяна премьер-министром. Участники акций в Ереване начали блокировать государственные учреждения и перекрывать улицы с помощью автомобилей, в том числе большегрузов. Начались столкновения с полицией.

Чем закончилось

В ходе акций протеста были ранены десятки и задержаны сотни людей. Демонстранты попытались прорваться к зданию парламента через полицейское оцепление. Полиция применила против них слезоточивый газ.

22 апреля премьер и лидер оппозиции Никол Пашинян провели неудачные переговоры. Пашинян заявил, что пришел обсуждать только отставку Саргсяна и бескровную передачу власти. Премьер назвал это «ультиматумом и шантажом по отношению к законным властям» и покинул встречу. Переговоры политиков продлились около трех минут.

После встречи Саргсяна и Пашиняна полиция начала силой разгонять демонстрантов в Ереване. В результате семерых человек доставили в больницы, около 300 были задержаны. В число задержанных попал сам Пашинян и еще двое лидеров протестов — депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян; их обвинили в организации незаконных массовых собраний.

Несмотря на задержание лидеров и угрозы полиции применить силу, протесты в Ереване продолжились. В них участвуют десятки тысяч человек. К столице присоединились также жители Гюмри, Армавира, Эчмиадзина и других городов. Около сотни военных покинули свои части и присоединились к протестам.

Саргсян не выдержал и ушел в отставку, хотя имел все возможности подавить акции силой. "Протестное движение выступает против меня. Я выполняю ваше требование. Желаю нашей стране мира, гармонии и здравомыслия",- так Саргсян завершил свое последнее обращение.

Он взял на себя вину за применение насилия в отношении протестующих. "Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны",- заявил премьер-министр.

Премьер согласился на внеочередные парламентские выборы, до которых страной будет руководить правительство, пользующееся общественным доверием.

Что дальше

Правительство возглавил первый вице-премьер Карен Карапетян. Его считают "человеком Газпрома". До назначения премьер-министром в 2016 году, на этом посту его на несколько дней и сменил Саргсян, Карапетян долгое время работал в РФ, занимая должность заместителя генерального директора "Газпром межрегионгаз".

То есть во главе Армении пока остается лояльный Москве политик. Эксперты уверены - любой исход политических протестов не сможет повлиять на пророссийский внешний вектор политики Еревана. Слишком уж зависима Армения от российских инвестиций, от российской политической поддержки в вопросе Нагорного Карабаха, от российских военных и от возможности работать в РФ.

Президент Армении Серж Саргсян был верным клиентом Путина, но он недооценил своих граждан, когда попытался воспроизвести классический путинский маневр, пишет в редакционной статье The Washington Post.

"Неясно, приведет уход Саргсяна к настоящим переменам в правительстве Армении или к изменению ее раболепной позиции по отношению к Кремлю", однако народное восстание наносит удар по путинской авторитарной политической модели, полагает издание.

"По правде говоря, можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа не имеет никакого отношения к событиям в Армении", - говорится в статье. "Армян заставили выйти на улицу не иностранные провокации, а тот факт, что ставка Саргсяна на Россию не оправдалась", - считают авторы. При Саргсяне экономика пребывала в стагнации, около 10% населения покинуло страну, 30% армян оказались за чертой бедности.

Путин прижмет любого, кто станет преемником Саргсяна на посту премьер-министра, не сомневается издание. Возможно, это усилит сопротивление армян "бандитской, коррумпированной и экономически провальной модели, иными словами - путинизму".

"Для Москвы важнее то, что на акциях протеста избегали оспаривания геополитического курса Армении, глубоко укорененной в сфере влияния России. Россия среагировала с необычной сдержанностью на смену власти в регионе, который она считает стратегическим "задним двором"”, - пишет The Wall Street Journal.

"Россия и связанный с Россией бизнес контролируют значительную часть армянской экономики, и отставка Саргсяна вряд ли приведет к крупным изменениям курса", - прогнозирует издание.

"Когда в какой-нибудь постсоветской стране, союзнице России, свергают лидера в результате уличных протестов, аналитики от Вашингтона до Москвы делают геополитические выводы быстрее, чем успеваешь произнести "Джордж Сорос", - иронизирует Томас де Вааль из Carnegie Endowment for International Peace. "Но иногда, как было в Армении в последние несколько дней, протесты, которые привели к свержению правительства, - это только протесты, которые привели к свержению правительства", - пишет он в статье для Foreign Policy.

"Падение Саргсяна не связано с геополитикой. Самое большее, это признак того, что постсоветские режимы не такие прочные, какими кажутся на расстоянии, и что старые режимы региона вполне могут распасться мирно, без какого-либо толчка извне", - рассуждает де Вааль.

"У нас была очень простая повестка - мы отвергли Саркисяна, и никто не думал о Москве. Мы протестовали против политики в Армении, против Саргсяна, - сказал The Daily Beast армянский политолог Артур Паронян. - Кремль не вмешивался, не нарушал ход нашего революционного процесса, опасаясь просчитаться, как в Украине".

Кстати, США лишь призвали стороны к сдержанности в ходе протестов. Евросоюз призвал освободить арестованных протестующих, однако не ставил под сомнение смену власти. Более того, ранее поздравил Саргсяна с избранием премьером. Никаких резких заявлений и угроз от Запада не было.

Что говорит Россия

В Кремле на события в Армении реагировали очень сдержанно, ни о какой атаке Запада речь не шла. Между протестами в Армении и событиями в Украине в 2014 году нельзя проводить параллели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас я уже могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", – подчеркнул он.

"Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия,— великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!" — написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские телеканалы до самого последнего дня игнорировали протесты в Армении, а о «бархатной революции» рассказали, как о нейтральном для России событии. При этом по телевизору продолжают в ежедневном режиме обсуждать события в Украине, постоянно напоминая о Евромайдане.

Прокремлевский аналитик Сергей Марков сказал The DailyBeast: "Все цветные революции устраивают американские структуры: на Украине это было ЦРУ, а в Армении - Джордж Сорос, он проплатил этот госпереворот, серьезное нарушение демократии".

По его словам, Москву армянская революция шокировала. "Это невероятная новость, но наши государственные каналы передают из Еревана очень короткие и скудные репортажи, потому что просто не знают, как реагировать", - признал Марков.