Израиль пообещал уничтожать комплексы С-300 в Сирии

Израиль и Россия ведут сложный диалог по ряду вопросов, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.

Израиль уничтожит зенитно-ракетные системы С-300, если они появятся на вооружении армии Сирии и будут использоваться против израильских ВВС. Об этом сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает Ynetnews во вторник, 24 апреля.

"Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас", – сказал Либерман, комментируя информацию о возможных поставках С-300 из России в Сирию.

"Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них", - отметил министр.

Он назвал "не соответствующими действительности" сообщения о том, что Израиль просил Москву не поставлять Сирии С-300.

"Ясно должно быть одно – если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", – подчеркнул глава Минобороны.

Либерман отметил, что у Израиля и России "есть открытая линия". "Мы, действительно, ведем диалог. Подчас он сложный, но открытый. На протяжении ряда лет мы постоянно координируем действия, и нам удается избегать трений с русскими", – сказал министр.

"Единственно, кто действует против нас, это сирийцы. Когда сирийские системы действовали против нас, мы их уничтожали", – добавил Либерман.

Накануне сообщалось, что Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе. речь идео о трех-четырех дивизионах.

Позже глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что Москва пока не приняла решение о поставке ЗРК С-300 в Сирию.