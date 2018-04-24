В Аргентине девушка отсекла парню член садовыми ножницами

Таким образом девушка отомстила парню за то, что он поделился с друзьями "домашним видео".

В Аргентине 26-летняя Бренда Бараттини отрезала садовыми ножницами 90% члена своему 40-летнему парню Сержио Фернандесу за то, что он показал друзьям “домашнее видео“.

Случай произошел в городе Ноува Кордова в ноябре прошлого года, однако широкую огласку инцидент получил именно сейчас, передает издание Metro.

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“Я срезала член, но не полностью. Я его повредила. Они не нашли видео, я не знаю, что произошло“ - заявила Бараттини.

Девушка находится под стражей metro.co.uk

Поступок она оправдала тем, что парень ей причинил боль и не должен был так поступать. По ее словам, после инцидента она пошла искать помощи и не хотела, чтобы с Фернандесу что-то случилось. Она также заявила о боязни вида крови.

Адвокат назвал инцидент жестоким и опасным metro.co.uk

Адвокат пострадавшего заявил, что его подопечный до сих пор ждет операцию. Виновница находится под стражей перед судебным рассмотрением дела.

Напомним, в ноябре 2017 года в Египте мужчина во время празднования мальчишника получил тяжелые ранения перед собственной свадьбой и лишился полового органа.