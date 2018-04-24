В российском суде адвокат съел материалы дела
В России вынесли приговор адвокату, который в мировом суде съел материалы по делу своей подзащитной. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании адвоката Максима Бушина.
Как следует из приговора, Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.
Cуд признал его виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату придется пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.
Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.
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