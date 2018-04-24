Переключиться на мобильную версию

В российском суде адвокат съел материалы дела

Комментариев: 0
Защитник попросил для ознакомления материалы административного дела, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.
Адвокат съел материалы дела
Адвокат съел материалы дела
112 Украина

В России вынесли приговор адвокату, который в мировом суде съел материалы по делу своей подзащитной. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании адвоката Максима Бушина.

Как следует из приговора, Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Cуд признал его виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату придется пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.

Как сообщалось, адвоката Трампа подозревают в мошенничестве.

Ранее адвокат Савченко заявил о самоотводе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, суд, наркомания, адвокат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь