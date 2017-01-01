Россиянам советуют лечиться марганцовкой и аскорбинкой

Сенатор заявил, что дорогими лекарствами люди лишь усугубляют болезнь. Вместе с тем, его в детстве лечили марганцовкой и аскорбинкой, которая "прекрасно действовала".

Гражданам России советуют не покупать дорогие импортные лекарства, а лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой. С таким предложением выступил сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, сообщает во вторник, 24 апреля, Ura.news.

"Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала", - заявил Лисовский.

Он также заявил, что рекламируемые по телевидению лекарства покупают преимущественно малообеспеченные россияне, потому что более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Приобретая подобные препараты, люди усугубляют болезнь, и в результате государству приходиться тратить средства на их лечение, считает Лисовский.

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