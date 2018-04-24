Назван способ обхода вето России в Совбезе ООН

В 1950 году была принята резолюция Генассамблеи ООН Единство в пользу мира, которая предусматривает, что в случае согласия девяти членов Совбеза из 15 вопрос может быть передан на голосование в Генеральную ассамблею.

В решениях Генассамблеи ООН заложен механизм, который поможет обойти вето России в Совбезе ООН при решении вопроса о реакции на химическую атаку в Сирии. Для этого необходимо использовать резолюцию Генассамблеи от 1950 года, сообщает во вторник, 24 апреля, The Guardian.

Отмечено, что за последнее время Россия 11 раз использовала право вето в Совбезе ООН при принятии решений по Сирии, касающихся, в частности, расследования случаев применения химического оружия.

В частности, в ноябре 2017 года РФ наложила вето на резолюцию о продлении мандата Общего механизма ООН и Организации по предотвращению применения химического оружия о расследовании химатак в Сирии. Сейчас эксперты ОЗХО, которые находятся в Сирии, не имеют права назвать виновного в атаке - это должен сделать Совбез ООН. Однако Россия может заблокировать любое решение, отмечает издание.

Как сообщается, в связи с этим дипломаты обсуждают возможность обойти российское вето.

"В 1950 году была принята резолюция Генассамблеи ООН Единство в пользу мира. Она предусматривает, что в случае согласия девяти членов Совбеза из 15 вопрос может быть передан на голосование в Генеральную ассамблею", - пишет издание.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

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