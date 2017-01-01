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В РФ Марка Фейгина лишили адвокатского статуса

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Известного российского адвоката, защищавшего многих политзаключенных - от Pussy Riot до Романа Сущенко, лишили адвокатского статуса.
Адвокат Марк Фейгин
Адвокат Марк Фейгин
facebook.com/mark.feygin.z

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса адвоката. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил Интерфаксу сам Фейгин.

"Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария (Анатолия Шария, украинского журналиста и видеоблогера – ред.)", - сказал он.

Адвокат отметил, что считает решение незаконным и обжалует его.

"Я, конечно же, обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - сказал он.

Решение Адвокатской палаты Фейгин назвал позорным, утверждая, что оно было вынесено из-за ведения им политических дел.

В прошлом году украинский журналист и блогер Анатолий Шарий обратился в Хамовнический суд Москвы в связи с заявлением Марка Фейгина, который в эфире радиостанции обвинил его в педофилии. Иск был удовлетворен. Суд обязал адвоката опровергнуть заявление и назначил ему штраф в 66 тыс. рублей.

Вскоре после окончания процесса стало известно, что адвокат Шария Сталина Гуревич подала жалобу на Фейгина в квалификационную комиссию Московской городской коллегии адвокатов и Министерство юстиции, обвинив коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях до и после процесса. Фейгин называл это попыткой вывести его из процесса по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

 

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Теги: Россия, суд, адвокат, Журналист Роман Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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