В РФ Марка Фейгина лишили адвокатского статуса

Известного российского адвоката, защищавшего многих политзаключенных - от Pussy Riot до Романа Сущенко, лишили адвокатского статуса.

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса адвоката. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил Интерфаксу сам Фейгин.

"Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария (Анатолия Шария, украинского журналиста и видеоблогера – ред.)", - сказал он.

Адвокат отметил, что считает решение незаконным и обжалует его.

"Я, конечно же, обжалую его в суде, но не надеюсь, что там будет принято справедливое решение", - сказал он.

Решение Адвокатской палаты Фейгин назвал позорным, утверждая, что оно было вынесено из-за ведения им политических дел.

В прошлом году украинский журналист и блогер Анатолий Шарий обратился в Хамовнический суд Москвы в связи с заявлением Марка Фейгина, который в эфире радиостанции обвинил его в педофилии. Иск был удовлетворен. Суд обязал адвоката опровергнуть заявление и назначил ему штраф в 66 тыс. рублей.

Вскоре после окончания процесса стало известно, что адвокат Шария Сталина Гуревич подала жалобу на Фейгина в квалификационную комиссию Московской городской коллегии адвокатов и Министерство юстиции, обвинив коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях до и после процесса. Фейгин называл это попыткой вывести его из процесса по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

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