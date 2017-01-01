Сенат США утвердил в должности нового главу АНБ
Американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности.
Он также будет возглавлять Киберкомандование ВС США.
Накасоне 54 года. С октября 2016 года он возглавляет Киберкомандование сухопутных войск ВС США, до этого участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.
В США произошла стрельба возле Агентства нацбезопасности
В США произошла стрельба возле Агентства нацбезопасности
Напомним, нынешний глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс ранее объявил о намерении уйти в отставку.
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