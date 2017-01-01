Сенат США утвердил в должности нового главу АНБ

Американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности.



Сенат США утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ).

Он также будет возглавлять Киберкомандование ВС США.





В США произошла стрельба возле Агентства нацбезопасности Накасоне 54 года. С октября 2016 года он возглавляет Киберкомандование сухопутных войск ВС США, до этого участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.

Напомним, нынешний глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс ранее объявил о намерении уйти в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet