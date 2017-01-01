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Сенат США утвердил в должности нового главу АНБ

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Американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности.
Генерал-лейтенант Пол Накасоне
Генерал-лейтенант Пол Накасоне

Сенат США утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). 
 
Он также будет возглавлять Киберкомандование ВС США.
 
Накасоне 54 года. С октября 2016 года он возглавляет Киберкомандование сухопутных войск ВС США, до этого участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.

В США произошла стрельба возле Агентства нацбезопасности
 
Напомним, нынешний глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс ранее объявил о намерении уйти в отставку.

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Теги: США, Сенат США, АНБ, нацбезопасность
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Источник: РИА Новости

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