В Египте разбился автобус с туристами: есть жертвы

Автобус рухнул в канаву. Внутри транспортного средства находились 11 пассажиров из Китая, трое из них погибли, еще восемь получили ранения.



В Египте микроавтобус с туристами вылетел с дороги в канаву, сообщает агентство В Египте микроавтобус с туристами вылетел с дороги в канаву, сообщает агентство Xinhua

Автобус направлялся из Каира в Александрию, как вдруг попал в канаву с водой. Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения.

В результате инцидента пострадали водитель автобуса и гид.





При взрыве в Александрии погибли два человека По данным местных властей, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством из-за превышения скорости.

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