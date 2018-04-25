В Египте разбился автобус с туристами: есть жертвы
Автобус рухнул в канаву. Внутри транспортного средства находились 11 пассажиров из Китая, трое из них погибли, еще восемь получили ранения.
В Египте микроавтобус с туристами вылетел с дороги в канаву, сообщает агентство Xinhua.
Автобус направлялся из Каира в Александрию, как вдруг попал в канаву с водой. Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения.
В результате инцидента пострадали водитель автобуса и гид.
По данным местных властей, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством из-за превышения скорости.
Напомним, ранее МИД рекомендовал украинцам не ехать отдыхать в Египет.
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