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В Египте разбился автобус с туристами: есть жертвы

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Автобус рухнул в канаву. Внутри транспортного средства находились 11 пассажиров из Китая, трое из них погибли, еще восемь получили ранения.
В Египте произошло смертельное ДТП
В Египте произошло смертельное ДТП
Getty Images

В Египте микроавтобус с туристами вылетел с дороги в канаву, сообщает агентство Xinhua.
 
Автобус направлялся из Каира в Александрию, как вдруг попал в канаву с водой. Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения.
 
В результате инцидента пострадали водитель автобуса и гид.
 
По данным местных властей, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством из-за превышения скорости. 

 

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Теги: ДТП, Египет, туристы, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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