600 компьютеров для майнинга биткоинов арестовали в Китае

Электросеть города Тяньцзинь сообщила о необычно высоком уровне потреблении электричества. Майнинг биткоинов требует больших энергозатрат.



Полиция китайского города Тяньцзинь конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов, сообщает Полиция китайского города Тяньцзинь конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов, сообщает РИА Новости

Это произошло после того, как местная электросеть сообщила о необычно высоком уровне потреблении электричества. Для города это крупнейший случай кражи электроэнергии за последние годы.



Полиция также изъяла шесть мощных кондиционеров. Один подозреваемый был задержан, в отношении еще пяти человек ведется расследование.



Предприятие, поставляющее в Тяньцзинь электричество, в последнее время выявило внезапные скачки в сети и значительные потери энергии в одной из электрических линий, чаще всего такое явление свидетельствует о повышении нагрузки на линию.



В результате проведенного расследования удалось выяснить, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электроэнергии был замкнут. Такой метод чаще всего используют мошенники, чтобы не платить за потребленную электроэнергию.



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Майнинг биткоинов требует больших энергозатрат. Для того, чтобы обеспечивать необходимой электроэнергией конфискованные 600 компьютеров, необходимо было бы платить сотни тысяч юаней в месяц.

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