Сенаторы США требуют от банков сообщить о счетах олигархов из России

Сенаторы-демократы в США направили письмо в крупные американские и европейские банки с требованием рассказать о счетах, принадлежащих фигурантам "Кремлевского доклада".

Представители Демократической партии в американском Сенате потребовали от крупнейших международных банков предоставить информацию о счетах, принадлежащих россиянам, фигурирующим в так называемом "Кремлевском докладе" Минфина США. Соответствующее письмо сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали трем крупным американским и пяти европейским банкам, сообщает Reuters в среду, 25 апреля, со ссылкой на документ.

Письмо было отправлено в американские Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также в немецкий Deutsche Bank, британские Barclays и HSBC и швейцарские UBS и Credit Suisse. Сенаторы потребовали, чтобы финансовые институты предоставили информацию о том, проводили ли они в последние пять лет проверку, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо счета фигурантам доклада.

Если такая проверка была проведена, банки должны сообщить о ее результатах. В противном случае они должны сообщить, что было сделано для идентификации возможных связей с бизнесменами из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. "Принимая во внимание их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию", - говорится в письме.

Если банки откажутся предоставлять информацию, сенаторы будут требовать принятия в отношении них более жестких мер, включая государственное расследование. Представитель JPMorgan Chase подтвердил Reuters, что банк получил письмо и изучает его. Представитель Barclays отказался от комментариев. В других банках не ответили на запрос о письме.

Недавно Федеральное бюро расследований США изъяло документы о предполагаемых контактах руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Источник: Русская служба DW

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