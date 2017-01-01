Пожар на скважине в Индонезии: десять погибших, 40 раненых
Инцидент произошел, когда работники добывали нефть на нелегальной скважине, прилегающей к домам жителей.
Не менее десяти человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Как сообщает Daily Star, пожар был вызван разливом нефти на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.
По меньшей мере три дома загорелись в результате пожара, продолжается эвакуация людей.
"Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен", - сообщил житель провинции.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара.
Недавно в море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека.
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