При нападении на церковь в Нигерии погибли 16 человек
Нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей. Среди погибших - двое священников.
В Нигерии вооруженные полукочевые скотоводы ворвались в церковь, в результате чего погибли 16 человек. Как сообщает Reuters, среди погибших - двое священников.
Нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей.
Отметим, подобные нападения - не редкость для Нигерии. Кочевники часто нападают на оседлых нигерийцев. При чем, как правило, кочевники - мусульмане, а оседлые - христиане.
Ранее в нигерийском городе Муби террорист-смертник взорвал бомбу в мечети - погибли минимум 50 человек.
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