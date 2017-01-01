Переключиться на мобильную версию

При нападении на церковь в Нигерии погибли 16 человек

Комментариев: 0
Нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей. Среди погибших - двое священников.
Подобные нападения - не редкость для Нигерии
Подобные нападения - не редкость для Нигерии
Depo.ua

В Нигерии вооруженные полукочевые скотоводы ворвались в церковь, в результате чего погибли 16 человек. Как сообщает Reuters, среди погибших - двое священников.

Нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей.

Отметим, подобные нападения - не редкость для Нигерии. Кочевники часто нападают на оседлых нигерийцев. При чем, как правило, кочевники - мусульмане, а оседлые - христиане.

Ранее в нигерийском городе Муби террорист-смертник взорвал бомбу в мечети - погибли минимум 50 человек.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, смерть, Нигерия, жертвы, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь