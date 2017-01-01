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В Далласе задержали устроившего стрельбу в магазине

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Задержанный устроил стрельбу в магазине стройматериалов, ранив троих людей. Из них двое полицейских.
Мужчина устроил стрельбу в магазине стройматериалов
Мужчина устроил стрельбу в магазине стройматериалов
Daily Star

Полиция Далласа арестовала мужчину, который накануне устроил стрельбу в магазине и ранил троих человек. Об этом сообщает Daily Star.

"Спустя пять часов после инцидента и погоней за пикапом, полиции удалось задержать преступника", - говорится в сообщении.

 
Daily Star

Задержанный, 29-летний Армандо Хуарес, оказался в тупике в одном из жилых районов и был окружен полицией.

Напомним, задержанный устроил стрельбу в магазине стройматериалов, ранив троих людей. Из них двое полицейских.

 

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Теги: США, стрельба, Техас, задержание, даллас, магазин
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Источник: korrespondent.net

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