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Наезд в Торонто: подозреваемый оказался тихим женоненавистником

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Следствие склоняется к тому, что у подозреваемого серьезные психические нарушения.
Следствие предполагает, что водитель фургона оказался психически больным
Следствие предполагает, что водитель фургона оказался психически больным
EPA/UPG

Алек Минассян, подозреваемый в наезде на толпу в Торонто и убийстве десяти людей, перед нападением оставил зашифрованное сообщение в Facebook. Перед инцидентом он написал сокращение от “involuntary celibacy“ - термин, который используется мужчинами для обвинений женщин за неверность целибату. Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на Reuters.

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Также было обнаружено, что Минассян участвовал в обсуждении бойни в Айла-Висте, случившейся 23 мая 2014 года у калифорнийского города Санта-Барбара, когда 22-летний Эллиот Роджер убил шесть человек возде университета и покончил с собой.  Перед этим убийца шести человек, Эллиот Роджер, заявил, что ненавидит отвергающих его девушек. При обсуждении бойни, Минассян защищал Роджера. 

Алек Минассян – программист. Учился в колледже Seneca в Торонто. Одногруппники рассказывают о нем, как о человеке замкнутом и необщительном. Алек разработал несколько приложений для смартфонов, в том числе – для поиска парковок в его родном городе. Ранее не привлекался ни за какие правонарушения, не был задействован в экстремистских организациях. Такая себе тихая бомба замедленного действия.

Напомним, нарушения в психике Минассяна дали о себе знать 23 апреля, когда он на своем фургоне наехал на толпу людей в Торонто на углу Йонг-Стрит и Финч-Авеню. Много погибших и пострадавших.

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Теги: Канада, наезд на толпу, фургон, трагедия, психически больной
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