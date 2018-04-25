В Сирии российские ПВО отбили атаку беспилотников

Комплексы ПВО в Хмеймиме над российской авиабазой сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов.

В результате атаки пострадавших нет iarex.ru

В Сирии в Хмеймиме на авиабазе РФ российские ПВО отбили атаку беспилотников с гранатами.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя авиабазы.

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“С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены“, - заявил представитель.

Отмечается, что в результате налета пострадавших нет. База также получила урон, поскольку дроны не успели сбросить гранаты.

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, опубликовал видео момента уничтожения беспилотника.

ПВО РФ уничтожают дрон над базой в Хмеймиме 0:00 / 00:41

На кадрах видно, как в ночном небе показывается светящаяся красная точка, затем она затухает, а через несколько секунд появляется вспышка.

Напомним, 10 января в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили атаку 31 ударного беспилотника на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Позднее в ведомстве показали якобы сбитые беспилотники.

Начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков 11 января сообщил, что атаковавшие российские базы беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в Украине.