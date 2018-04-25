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В США жираф сбежал из зоопарка

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Как молодое животное само смогло убежать из стаи, сотрудники зверинца в городе Форт-Уэйн не говорят.

В США семимесячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт-Уэйн. Несколько часов животное металось на парковке, сообщает ТСН.

После зоологам удалось успокоить животное и вернуть ее в вольер. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Ранее в апреле несколько бабуинов, используя пластиковую бочку, сумели сбежать из лаборатории при Техасском биомедицинском научно-исследовательском центре.

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Теги: США, животные, Жираф, животное, зоопарк, видео, зоопарк животные, побег
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