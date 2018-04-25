В Москве перед ЧМ по футболу ограничат продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, но и в дни перед матчами.

В Москве запретят продажу алкоголя в дни перед матчами и в дни матчей ЧМ по футболу

В Москве накануне чемпионата мира по футболу ограничат продажу алкоголя. Об этом во вторник, 24 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина.

По его словам, городские власти уже определили "границы территорий", где накануне матчей и в день их проведения будет запрещено продавать и потреблять алкоголь.

Для нетрезвых болельщиков разработают "лечебные мероприятия", которые будут проводить в специально определенных больницах.

"Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь", - добавил Малышкин.

Ранее СМИ сообщали, что украинцы приобрели более четырех тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко оставил за болельщиками право самостоятельно решить, ехать им на чемпионат мира по футболу в Россию или нет. Вместе с тем он отметил, что предпочел бы чтобы фаны отказались от этой поездки.

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