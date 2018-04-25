На Кубани одного из разработчиков Новичка сбила машина

Ранее Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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В Российской Федерации на Кубани в поселке под Анапой 24 апреля автомобиль сбил Владимира Углева, одного из разработчиков ядовитых веществ класса Новичок, которое, по данным правоохранителей Великобритании, использовалось в Солсбери при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает The Bell.

“По словам Углева, он заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же “догнал“ его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины“, - говорится в сообщени.

В данный момент, как сообщил Углев, он в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге. Врачи сделали томографию головы, результаты пока не сказали.

По словам пострадавшего, его сбил на пешеходном переходе рядом с его домом пожилой мужчина из того же поселка. С места происшествия водитель не пытался скрыться. По мнению Углева, наезд не был спланированным.

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Стоит отметить, что Углев работал в группе, которая разрабатывала нервно-паралитические вещества класса Новичок. Он был сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором с 1972 года шли работы над новыми ядовитыми веществами. Из института он пошел в 1994 году и сейчас находится на пенсии.

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

24 апреля в британский город Солсбери прибыли три военных грузовика для очистки мест от нервно-паралитического яда Новичок.

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