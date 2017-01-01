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В Китае пес за рулем фургона врезался в магазин

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Хозяин автомобиля оставил свою собаку в машине с работающим двигателем. Пес случайно нажал на газ и протаранил витрину.

Необычная авария произошла в городе Тайчжоу на востоке Китая, сообщает ТСН в среду, 25 апреля. В магазин, где продавали мобильные телефоны, влетел небольшой грузовик. Когда сотрудники пришли в себя, то увидели в кабине четвероногого водителя.

Как выяснилось впоследствии, хозяин оставил своего любимца в машине с работающим двигателем. Собака случайно нажал на газ и протаранил витрину.

В результате происшествия никто не пострадал. Хозяину фургона пришлось озместить ущерб магазину.

Ранее в Киеве женщина на BMW протаранила четыре авто на паркинге и въехала в витрину строительного гипермаркета Эпицентр. Водитель объяснила, что у нее "запал каблук".

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Теги: ДТП, животные, собака, Китай, видео, авария, пес, магазин
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Источник: korrespondent.net

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