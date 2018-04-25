В России произошли два мощных землетрясения

Информации о повреждениях не поступало.

Никто из людей не пострадал emsc-csem.org

На юге Российской Федерации в Краснодарском крае в ночь на среду, 25 апреля, произошли два землетрясения, магнитуда которых превысила 4 балла.

Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

“Магнитуда 4,5. Регион - Россия, Кавказский регион“, - говорится в сообщении.

Согласно данным центра, эпицентр находился на суше, приблизительно в 10 км от Анапы и на глубине 80 км. Землетрясение произошло в 20:47 по Гринвичу (23:47 местного времени, совпадает с московским).

Читай также: При землетрясении в Турции пострадали 39 человек

“В единой дежурно-диспетчерской службе города ТАСС сообщили, что толчки ощущались, информации о повреждениях не поступало. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясения происходят около Анапы регулярно, за неделю может быть несколько толчков. Однако редко их магнитуда достигает даже 4“, - отмечает российское информационное агентство ТАСС.

Кроме того, в ночь на 25 апреля в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 4, 1.

“Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, эвакуация не проводилась, объекты жизнеобеспечения и экономики работают штатно“, - сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевская.

Как сообщалось 25 апреля, в Беринговом море возле Командорских островов (Камчатский край, Россия) произошло три землетрясения за час