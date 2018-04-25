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Депутат Госдумы заявил о гибели 10 тысяч русских на Донбассе

Комментариев: 11
Глава думского комитета по образованию и науке пригрозил Украине трибуналами за “убийства русских на Донбассе”.
Никонов дискутировал с украинским дипломатом Трюханом
Никонов дискутировал с украинским дипломатом Трюханом

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По утверждению председателя комитета нелегитимной Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, Украина якобы виновна в “убийстве 10 тысяч русских на Донбассе“. 

Свое мнение депутат РФ высказал в эфире пропагандистской программы “60 минут“ на телеканале Россия 1. Соответствующее видео опубликовано в Интернете.

В частности, недовольство Никонова вызвало заявления украинского дипломата Вадима Трюхана о том, что Россия в мировой политике превратилась в “мальчиша-плохиша“.

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“Мальчиш-плохиш — это продаться за банку варенья и корзинку печенья. Это про вас, это не про нас. Россия никогда никому не продавалась и продаваться не будет. Что касается возвращения правового поля и международных трибуналов, то, конечно, они будут ждать тех, кто виновен в гибели 10 тысяч русских на Донбассе. Вот эти военные преступления киевского режима, безусловно, не останутся безнаказанными“, — возмущенно ответил он.

Напомним, 21 апреля в ООН назвали количество погибших на Донбассе гражданских - около 2500. В ДНР и ЛНР утверждают, что на территориях, подконтрольных им территориях за время войны погибло более 5800 мирных жителей.

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Теги: агрессия, Россия, депутат, русские, Донбасс, война
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Комментариев (10)
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Sinobi-life    25.04.2018, 13:50
Оценка:  +3
Sinobi-life
Так я не понял -их там нет или всё таки они там есть? Эти скрепоносцы сами палятся!!!
*******    25.04.2018, 13:49
Оценка:  +4
*******
Слышен грохот взрывающихся пуканов.........
Если под русскими он имеет ввиду граждан РФ, то какого х-я они делали на территории Украины?
Если имеются ввиду русскоязычные граждане Украины, то тем более это не его собачье дело, а вот трибунал РФ за убийства граждан Украины вполне реален
Бувший_східняк    25.04.2018, 13:42
Оценка:  +6
Бувший_східняк
У нас много русскоязычного населения. Но там де не ступал кирзовый сапог рускава мира - тишина и спокойствие...
andan    25.04.2018, 13:41
Оценка:  +4
andan
А когда они орали "путин ввиди вайска" , не понимали, что на войне как на войне? Это как обвинять учителя за 2 по не выученному уроку.
Doriаn_    25.04.2018, 13:36
Оценка:  +7
Doriаn_
В стране озлобленных дураков началось весеннее обострение .
slocum    25.04.2018, 13:31
Оценка:  +7
slocum
Судя по глазам, Никонов донюхал кокс, который после лошади остался.
chytan    25.04.2018, 13:30
Оценка:  +9
chytan
Весеннее обострение на росее ?!!!
kOkOz    25.04.2018, 13:30
Оценка:  +8
kOkOz
он че.долбоеб
Игорь!    25.04.2018, 13:25
Оценка:  +7
Игорь!
Для того плешивый их и присылает на донбасс, что бы удобрять Украинскую землю. И 10 тыс убитых недоросов это не предел, будет намного больше. А потом над кремлевскими крысами, будет и международный трибунал.
Кайдаш    25.04.2018, 13:12
Оценка:  +7
Кайдаш
земля им стекловатой
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