Депутат Госдумы заявил о гибели 10 тысяч русских на Донбассе
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По утверждению председателя комитета нелегитимной Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, Украина якобы виновна в “убийстве 10 тысяч русских на Донбассе“.
Свое мнение депутат РФ высказал в эфире пропагандистской программы “60 минут“ на телеканале Россия 1. Соответствующее видео опубликовано в Интернете.
В частности, недовольство Никонова вызвало заявления украинского дипломата Вадима Трюхана о том, что Россия в мировой политике превратилась в “мальчиша-плохиша“.
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“Мальчиш-плохиш — это продаться за банку варенья и корзинку печенья. Это про вас, это не про нас. Россия никогда никому не продавалась и продаваться не будет. Что касается возвращения правового поля и международных трибуналов, то, конечно, они будут ждать тех, кто виновен в гибели 10 тысяч русских на Донбассе. Вот эти военные преступления киевского режима, безусловно, не останутся безнаказанными“, — возмущенно ответил он.
Напомним, 21 апреля в ООН назвали количество погибших на Донбассе гражданских - около 2500. В ДНР и ЛНР утверждают, что на территориях, подконтрольных им территориях за время войны погибло более 5800 мирных жителей.
Если под русскими он имеет ввиду граждан РФ, то какого х-я они делали на территории Украины?
Если имеются ввиду русскоязычные граждане Украины, то тем более это не его собачье дело, а вот трибунал РФ за убийства граждан Украины вполне реален