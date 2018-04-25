Депутат Госдумы заявил о гибели 10 тысяч русских на Донбассе

Глава думского комитета по образованию и науке пригрозил Украине трибуналами за “убийства русских на Донбассе”.

Читай также: В России хотят снять кино о “Новороссии“

По утверждению председателя комитета нелегитимной Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, Украина якобы виновна в “убийстве 10 тысяч русских на Донбассе“.

Свое мнение депутат РФ высказал в эфире пропагандистской программы “60 минут“ на телеканале Россия 1. Соответствующее видео опубликовано в Интернете.

В частности, недовольство Никонова вызвало заявления украинского дипломата Вадима Трюхана о том, что Россия в мировой политике превратилась в “мальчиша-плохиша“.

Читай также: Гиркин: ЛДНР не продержатся и суток, если РФ закроет границу

“Мальчиш-плохиш — это продаться за банку варенья и корзинку печенья. Это про вас, это не про нас. Россия никогда никому не продавалась и продаваться не будет. Что касается возвращения правового поля и международных трибуналов, то, конечно, они будут ждать тех, кто виновен в гибели 10 тысяч русских на Донбассе. Вот эти военные преступления киевского режима, безусловно, не останутся безнаказанными“, — возмущенно ответил он.

Напомним, 21 апреля в ООН назвали количество погибших на Донбассе гражданских - около 2500. В ДНР и ЛНР утверждают, что на территориях, подконтрольных им территориях за время войны погибло более 5800 мирных жителей.