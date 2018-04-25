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Cистема ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

Комментариев: 7
Два орбитальных спутника связи поочередно вышли из строя, застопорив работу системы вне территории России.
Российская ГЛОНАСС сломалась
Российская ГЛОНАСС сломалась
3DNews

Из-за поочередного выхода из строя двух орбитальных спутников по всему миру, кроме территории РФ, перестала работать  российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает агентство Интерфакс.

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Напомним, накануне сообщалось, что вышел из строя второй подряд спутник ГЛОНАСС. В частности, сигнал от ГЛОНАСС-М №734 пропал 19 апреля, а вчера пропала связь с ГЛОНАСС-М №723.  В июле первый спутник планируют заменить на резервный ГЛОНАСС-М № 756, который находится пока на Земле. 

Сейчас на орбите есть 25 спутников навигационной системы, из которых только 23 используются по назначению. Для охвата всего мира необходимо именно такое количество, но после потери сигнала с двух спутников система не работает. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому там сбоев не произошло.

ГЛОНАСС - одна из двух (вторая - американская GPS) полностью функционирующих навигационных спутниковых систем на планете. Как и американский вариант, создавалась для военных нужд, но в итоге получила двойное назначение, обеспечивая и гражданский рынок. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС. Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара.

 

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Теги: Россия, космос, спутник, ГЛОНАСС, авария, навигация, Новости России
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Комментариев (7)
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Doriаn_    25.04.2018, 13:39
Оценка:  +4
Doriаn_
Просто денег на россии нет, держитесь, хорошего вам настроения.
Peyot    25.04.2018, 13:37
Оценка:  +6
Peyot
Made in Mordor ))))
Игорь!    25.04.2018, 13:28
Оценка:  +8
Игорь!
Как всегда, что то у недоросов пошло не так.
Yzenykkrasavchik    25.04.2018, 13:21
Оценка:  -10
Yzenykkrasavchik
На Украине работает глонасс, а где не работает?
GooLe    25.04.2018, 13:37
Оценка:  +8
GooLe
На куй
GooLe    25.04.2018, 13:37
Оценка:  +8
GooLe
он тут нужен
Бувший_східняк    25.04.2018, 13:10
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Недолго музыка играла...
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