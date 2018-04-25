Cистема ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

Два орбитальных спутника связи поочередно вышли из строя, застопорив работу системы вне территории России.

Из-за поочередного выхода из строя двух орбитальных спутников по всему миру, кроме территории РФ, перестала работать российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает агентство Интерфакс.

Читай также: Работа наземных станций GPS в России будет продолжена - Роскосмос

Напомним, накануне сообщалось, что вышел из строя второй подряд спутник ГЛОНАСС. В частности, сигнал от ГЛОНАСС-М №734 пропал 19 апреля, а вчера пропала связь с ГЛОНАСС-М №723. В июле первый спутник планируют заменить на резервный ГЛОНАСС-М № 756, который находится пока на Земле.

Сейчас на орбите есть 25 спутников навигационной системы, из которых только 23 используются по назначению. Для охвата всего мира необходимо именно такое количество, но после потери сигнала с двух спутников система не работает. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому там сбоев не произошло.

ГЛОНАСС - одна из двух (вторая - американская GPS) полностью функционирующих навигационных спутниковых систем на планете. Как и американский вариант, создавалась для военных нужд, но в итоге получила двойное назначение, обеспечивая и гражданский рынок. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС. Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара.